Україна з початку року продала товарів за кордон на $6,3 млрд

Протягом січня — лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували — на $6,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

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Країни, з яких найбільше імпортували

Китай — $2,6 млрд

Польща — $1 млрд

Німеччина — $841 млн.

Країни, з яких найбільше експортували

Експортували з України найбільше до Польщі — на $714 млн, Іспанії — на $464 млн, Італії — на $449 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні — лютому 2025 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $1,4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,8 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

Найбільш експортовані товари

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $3,7 млрд

метали та вироби з них — $624 млн

машини, устаткування та транспорт — $568 млн

За січень — лютий 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 41,2 млн грн.