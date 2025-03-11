Протягом січня — лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували — на $6,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.
Україна з початку року продала товарів за кордон на $6,3 млрд
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Країни, з яких найбільше імпортували
- Китай — $2,6 млрд
- Польща — $1 млрд
- Німеччина — $841 млн.
Країни, з яких найбільше експортували
Експортували з України найбільше до Польщі — на $714 млн, Іспанії — на $464 млн, Італії — на $449 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні — лютому 2025 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
-
машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
-
продукція хімічної промисловості — $2 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;
-
паливно-енергетичні — $1,4 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,8 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.
Найбільш експортовані товари
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $3,7 млрд
- метали та вироби з них — $624 млн
- машини, устаткування та транспорт — $568 млн
За січень — лютий 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 41,2 млн грн.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі