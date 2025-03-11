НБУ: У лютому 17 небанківських фінустанов виключено з реєстрів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2025, 8:34

НБУ: У лютому 17 небанківських фінустанов виключено з реєстрів

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 61 (було 62). Про це повідомляє Нацбанк.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року).
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто залишив ринок

Зокрема, 4 лютого 2025 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Комерційний інвестиційний банк» із 6 лютого 2025 року.

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одну кредитну спілку.

Примусово виключено 14 фінансових компаній та один ломбард.

Крім того, у лютому анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці.

Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям.

Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

Хто працює на ринку

Станом на 1 березня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 464 фінансові компанії (було 478), 54 страховики non-life (було 55), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (було 109), 101 кредитна спілка (було 102), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами