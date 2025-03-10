Курс валют на вечір 10 березня: гривня подешевшала на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 10 березня Закриття 10 березня Зміни долар 41,19/41,22 41,32/41,35 13/13 євро 44,58/44,60 44,81/44,83 23/23

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 45,00 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,28−41,38, євро — 44,75−44,95 грн.

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