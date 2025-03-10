До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 10 березня: гривня подешевшала на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 10 березня
|
Закриття 10 березня
|
Зміни
|
41,19/41,22
|
41,32/41,35
|
13/13
|
44,58/44,60
|
44,81/44,83
|
23/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 45,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,28−41,38, євро — 44,75−44,95 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі