Багаті китайські інвестори таємно інвестують у приватні компанії Маска — FТ

Багаті китайські інвестори потайки вкладають десятки мільйонів доларів у приватні компанії американського мільярдера Ілона Маска. Про це пише Financial Times з посиланням на залучених до операцій інвесторів та керуючих активами.

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Що відомо

Китайські керуючі компанії залучають капітал від заможних китайців, посилаючись на зв'язки Маска із президентом США Дональдом Трампом. Вони в тому числі вкладають у такі компанії мільярдера, як xAI, Neuralink та SpaceX (найдорожча приватна компанія світу).

Так, три китайські компанії за останні два роки продали акції цих компаній більш як на $30 млн.

Угоди проводяться за допомогою проектних компаній (SPV), що дозволяють приховати особи інвесторів від американської влади та компаній на тлі напруженості у відносинах двох країн. Цей механізм поширений та легальний.

Зокрема, компанії консолідують кошти інвесторів у зареєстрованій на Кайманових островах структурі, яка вкладає їх до американських фондів західних компаній, які вже є інвесторами компаній Маска.

За даними джерел FT, інвестиції здебільшого спрямовані на отримання прибутку і не мають майже жодного відношення до трансферу технологій чи політичного впливу.

Нещодавно китайська КК Homaer Financial проводила вебінар, на якому розповідала сотням китайських інвесторів про можливість вкласти у SpaceX капітал у розмірі від $200 тис.

У жовтні минулого року Homaer стверджувала, що група її клієнтів вийшла з вироблених у червні 2018 року інвестицій у SpaceX з прибутковістю 530% за шість років.

Один з інвесторів Homaer підтвердив цю цифру газеті і нарік, що не інвестував більше. «Я знав, що Маск — хороший бізнесмен, — заявив інвестор. — Але я не очікував, що він досягне такого успіху за такий короткий відрізок часу».

Homaer прогнозує, що вартість SpaceX за три роки зросте майже втричі, до $1,1 трлн, у тому числі завдяки подальшим закупівлям з боку американської влади та військових.

За останні два роки китайські компанії запустили три фонди для інвестицій у SpaceX, зумівши виконати плани залучення капіталу за кілька тижнів, зазначає одне із поінформованих джерел FT.

За даними PitchBook, SpaceX з моменту заснування у 2002 році залучила загалом понад $10 млрд від світових інвесторів.