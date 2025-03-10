Прогноз цін на Ripple: Аналітик прогнозує зростання XRP, XYZVerse розбиває $9 млн передпродажу

Експерт прогнозує, що XRP може злетіти до $30−800, і дає уявлення про те, коли це може статися. У той же час, XYZVerse зібрав вражаючі $9 мільйонів під час попереднього продажу. Оскільки ринок криптовалют набирає обертів, ці події привертають увагу інвесторів.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Галас навколо XYZVerse справжній. Як перший в історії мем-токен, присвячений спорту, він приваблює як спортивних фанатів, так і криптовалютних ентузіастів, створюючи унікальний кросовер, який набирає серйозної популярності. Завдяки активному попередньому продажу та активній спільноті деякі інвестори вже бачать значні потенційні прибутки.

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мемів. І це працює. Попередній продаж проходить швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,002 на 10-му етапі, і вже зібрано понад 90% від 7,5 мільйонів доларів. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною передпродажу в $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час, щоб приєднатися до передпродажу

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster, який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння». Звичайно, в криптовалюті нічого не гарантовано, але ажіотаж не викликає сумнівів.

Крім хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту. Об'єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для місячних пострілів

XRP: швидка криптовалюта без кордонів, що змінює глобальні транзакції

XRP — це цифрова валюта, розроблена для того, щоб гроші рухалися так само швидко, як і інформація. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, вона працює на XRP Ledger — децентралізованій системі без центрального органу. Транзакції є швидкими, недорогими і безпечними, без необхідності мати банківський рахунок. На момент запуску було створено 100 мільярдів XRP, 80 мільярдів були подаровані Ripple, компанії, яка прагне вдосконалити глобальні платежі. Ripple розмістила 55 мільярдів XRP на ескроу, щоб випустити їх у контрольований спосіб, підтримуючи екосистему валюти.

На сучасному ринку XRP виділяється своєю швидкістю та ефективністю у транскордонних платежах. На відміну від інших криптовалют, які можуть бути повільними і дорогими, XRP пропонує швидкі транзакції з мінімальними комісіями. Її здатність безперешкодно переводити вартість між різними валютами задовольняє зростаючий попит на швидкі та доступні міжнародні платежі. Оскільки цифрові транзакції стають все більш поширеними у всьому світі, технологія XRP позиціонує її як привабливий варіант у криптовалютному ландшафті, що розвивається.

Висновок

На закінчення, в той час як XRP демонструє багатообіцяючі прогнози, XYZVerse постає як новаторський спортивний мемекоїн, що має на меті зростання, об'єднуючи спортивних фанатів та захоплюючи криптовалютний імпульс.

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