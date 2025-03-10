Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами

Управління контролера грошового обігу (OCC), регулятор національних банків США, оголосило, що банки тепер можуть брати участь у певних видах криптовалютної діяльності без попереднього схвалення регуляторів. Це рішення скасовує попередні обмеження та спрощує доступ банків до цифрових активів. Про це пише Reuters.

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Що змінилося?

За новими правилами, національні банки можуть:

Зберігати криптоактиви.

Проводити операції зі стейблкоїнами.

Брати участь у мережах розподіленого реєстру (blockchain).

OCC також відкликав попередні рекомендації, які вимагали від банків заздалегідь узгоджувати криптоактивності з регуляторами та демонструвати наявність відповідних механізмів контролю.

Коментар регулятора

Виконувач обов’язків контролера OCC Родні Гуд заявив, що нові вказівки чітко пояснюють: банки повинні мати ефективну систему управління ризиками незалежно від технології.

«Сьогоднішні дії зменшать навантаження на банки щодо участі в криптоактивностях і забезпечать послідовний підхід OCC до цих банківських операцій, незалежно від базової технології», — наголосив Гуд.

Чому це важливо?

Це рішення скасовує обмеження, введені за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, які ускладнювали банкам роботу з криптовалютами. Тепер банки отримують більше свободи для інтеграції цифрових активів у свої операції, що може сприяти подальшому розвитку криптовалютного ринку.

Цей крок регулятора свідчить про зростаюче визнання криптовалют як частини фінансової системи та може стати важливим етапом у легалізації цифрових активів у США.