Управління контролера грошового обігу (OCC), регулятор національних банків США, оголосило, що банки тепер можуть брати участь у певних видах криптовалютної діяльності без попереднього схвалення регуляторів. Це рішення скасовує попередні обмеження та спрощує доступ банків до цифрових активів. Про це пише Reuters.
Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами
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Що змінилося?
За новими правилами, національні банки можуть:
- Зберігати криптоактиви.
- Проводити операції зі стейблкоїнами.
- Брати участь у мережах розподіленого реєстру (blockchain).
OCC також відкликав попередні рекомендації, які вимагали від банків заздалегідь узгоджувати криптоактивності з регуляторами та демонструвати наявність відповідних механізмів контролю.
Коментар регулятора
Виконувач обов’язків контролера OCC Родні Гуд заявив, що нові вказівки чітко пояснюють: банки повинні мати ефективну систему управління ризиками незалежно від технології.
«Сьогоднішні дії зменшать навантаження на банки щодо участі в криптоактивностях і забезпечать послідовний підхід OCC до цих банківських операцій, незалежно від базової технології», — наголосив Гуд.
Чому це важливо?
Це рішення скасовує обмеження, введені за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, які ускладнювали банкам роботу з криптовалютами. Тепер банки отримують більше свободи для інтеграції цифрових активів у свої операції, що може сприяти подальшому розвитку криптовалютного ринку.
Цей крок регулятора свідчить про зростаюче визнання криптовалют як частини фінансової системи та може стати важливим етапом у легалізації цифрових активів у США.
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