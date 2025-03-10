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10 березня 2025, 15:32

Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами

Управління контролера грошового обігу (OCC), регулятор національних банків США, оголосило, що банки тепер можуть брати участь у певних видах криптовалютної діяльності без попереднього схвалення регуляторів. Це рішення скасовує попередні обмеження та спрощує доступ банків до цифрових активів. Про це пише Reuters.

Управління контролера грошового обігу (OCC), регулятор національних банків США, оголосило, що банки тепер можуть брати участь у певних видах криптовалютної діяльності без попереднього схвалення регуляторів.
Фото Pixabay

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Що змінилося?

За новими правилами, національні банки можуть:

  • Зберігати криптоактиви.
  • Проводити операції зі стейблкоїнами.
  • Брати участь у мережах розподіленого реєстру (blockchain).

OCC також відкликав попередні рекомендації, які вимагали від банків заздалегідь узгоджувати криптоактивності з регуляторами та демонструвати наявність відповідних механізмів контролю.

Коментар регулятора

Виконувач обов’язків контролера OCC Родні Гуд заявив, що нові вказівки чітко пояснюють: банки повинні мати ефективну систему управління ризиками незалежно від технології.

«Сьогоднішні дії зменшать навантаження на банки щодо участі в криптоактивностях і забезпечать послідовний підхід OCC до цих банківських операцій, незалежно від базової технології», — наголосив Гуд.

Чому це важливо?

Це рішення скасовує обмеження, введені за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, які ускладнювали банкам роботу з криптовалютами. Тепер банки отримують більше свободи для інтеграції цифрових активів у свої операції, що може сприяти подальшому розвитку криптовалютного ринку.

Цей крок регулятора свідчить про зростаюче визнання криптовалют як частини фінансової системи та може стати важливим етапом у легалізації цифрових активів у США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
antibiotik1
antibiotik1
10 березня 2025, 16:33
#
Трилитра, твой выход. Расскажи что крипта это фантики и пыль, а банки Украины это стабильность и безопасность! И вообще регулятор США и Трамп ничего в этом не понимают, а ты давно в крипте и все понял, мировой заговор и мыльный пузырь!
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