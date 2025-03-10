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10 березня 2025, 14:38

Хедж-фонди продовжують виходити з акцій Китаю вже четвертий тиждень поспіль

Світові хедж-фонди продовжують скорочувати свої позиції в акціях Китаю вже четвертий тиждень поспіль. Ентузіазм навколо китайських технологічних компаній, який викликав доступний стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek, почав згасати. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Goldman Sachs.

Світові хедж-фонди продовжують скорочувати свої позиції в акціях Китаю вже четвертий тиждень поспіль.
Фото Pixabay

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Зміна стратегії хедж-фондів

Згідно зі звітом Goldman Sachs, опублікованим 7 березня, хедж-фонди збільшували ставки на падіння та скорочували довгі позиції у період з 28 лютого по 6 березня. З середини лютого фонди «змінили курс», відійшовши від активного інвестування в китайські акції.

До 17 лютого Китай фіксував найбільші покупки акцій клієнтами хедж-фондів Goldman Sachs по всьому світу, що було пов’язано з появою DeepSeek. Однак наразі цей потік інвестицій практично вирівнявся порівняно з початком року.

Вплив DeepSeek на ринок

У січні DeepSeek кардинально змінив уявлення Уолл-стріт про торгівлю в сфері штучного інтелекту, що спонукало інвесторів звернути увагу на китайські технологічні компанії та потенційних бенефіціарів розвитку ШІ. Це також сприяло зростанню китайських акцій.

Технологічний сектор став основним драйвером зростання, що призвело до підвищення індексу Hang Seng на 13% у лютому, що зробило його найкращим серед великих світових ринків за цей період. Широкий індекс MSCI China у лютому зріс на 12%, а у березні додав ще 6%.
Оцінки Goldman Sachs

«Ми залишаємося позитивно налаштованими щодо акцій Китаю, але зауважуємо, що після зростання на 30% з середини січня може статися фіксація прибутків», — зазначив Тімоті Мо, головний стратег Goldman Sachs у регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Аналітики банку також вказують, що уповільнення зростання китайської торгівлі та посилення дефляційного тиску, відображені в останніх даних, можуть вплинути на короткострокові перспективи та настрої інвесторів щодо китайських активів.

Поточні позиції хедж-фондів

Загалом позиції хедж-фондів щодо Китаю залишаються відносно невеликими. Чиста частка хедж-фондів у китайських акціях, за оцінками Goldman Sachs, становить близько 8,2%, що відповідає 37-му процентилю за останні п’ять років.

Крім того, хедж-фонди продавали акції у всіх регіонах на тиждень до 6 березня, зокрема в Північній Америці та на азійських ринках, що розвиваються.

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Джерело: Мінфін
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