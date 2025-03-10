Приплив коштів у ETF на золото досяг максимального з 2023 року рівня

Золото тримається на плаву після тижневого зростання, оскільки занепокоєння, що зростають, з приводу перспектив світової економіки зміцнили попит на цей актив-притулок, пише Bloomberg.

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Спотова ціна на зливки стабілізувалася близько $2910 за унцію після приросту майже на 2% минулого тижня. Президент США Дональд Трамп заявив, що економіка країни зіткнулася з «перехідним періодом», оскільки він продовжував приділяти увагу тарифам та федеральним скороченням робочих місць.

У той же час статистика в Китаї вказала на дефляційний тиск, що зберігається.

Примітно, що розширюється і приплив коштів у ETF на золото. Згідно з початковими підрахунками Bloomberg, приплив коштів до цих фондів за останні шість тижнів досяг найвищого рівня з грудня 2023 року.