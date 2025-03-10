Золото зростає на тлі слабкого долара

Золото подорожчало на тлі ослаблення долара та притоку капіталу в безпечні активи через занепокоєння ескалацією глобальної торговельної війни. Про це пише Reuters.

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Спотове золото зросло на 0,1%, досягнувши 2 914,00 доларів за унцію станом на 07:01 за GMT. Ф'ючерси на американське золото збільшилися на 0,2%, до 2 920,10 доларів.

Інвестори також очікували подальших сигналів від Федеральної резервної системи США щодо майбутніх рішень з процентних ставок.

Президент США Дональд Трамп у неділю уник прогнозів щодо можливої рецесії в країні, попри занепокоєння фондових ринків через його мита щодо Мексики, Канади та Китаю, пов’язані з боротьбою проти фентанілу.

Анонси змін у тарифній політиці викликали хвилювання на Волл-стріт. Інвестори вважають, що непослідовні кроки адміністрації Трампа, спрямовані на скасування мит для торговельних партнерів, замість полегшення створюють плутанину.

Мита залишаються ключовим фактором для інвесторів, які вважають, що вони можуть зашкодити економічному зростанню та спровокувати інфляцію.

Спотове срібло впало на 0,2%, до 32,45 доларів за унцію, тоді як платина залишилася на рівні 963,37 доларів. Паладій також не змінився, торгуючись на рівні 948,64 долара.