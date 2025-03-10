Курс валют на 10 березня: долар у банках подешевшав на 8 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро втратило 6 копійок у покупці та 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,02−41,60 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 45,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,21−41,31, євро — 44,60−44,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,19−41,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,58−44,60 грн/євро.

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