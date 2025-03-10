Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 886 320 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 березня 2025, 8:16
Втрати ворога за 9 березня: 1 190 російських окупантів, 18 танків та 241 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 886320 (+1190) осіб,
- танків — 10292 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 21400 (+40) од,
- артилерійських систем — 24271 (+65) од,
- РСЗВ — 1311 (+1) од,
- засоби ППО — 1102 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28603 (+241),
- крилаті ракети — 3120 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40071 (+138) од,
- спеціальна техніка — 3773 (+0)
Джерело: Мінфін
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