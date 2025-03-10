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10 березня 2025, 9:41

Стало відомо, хто замінить Трюдо на посаді прем'єра

Колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні отримав найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії. Тепер він має стати наступником Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні отримав найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

59-річний Карні на голосуванні випередив колишню главу Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце в конкурсі, свідчать офіційні результати голосування.

Загалом у голосуванні брали участь трохи більш ніж 150 000 членів партії.

Нагадаємо

6 січня Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж 9 років перебування на посаді прем'єра Канади.

Що відомо про Марка Карні

Карні працював у Goldman Sachs до того, як приєднався до канадського міністерства фінансів у 2004 році. У 2007 році його призначили головою Банку Канади, і йому швидко довелося мати справу з наслідками світової кризи 2008 року.

У 2013 році Карні обійняв посаду голови Банку Англії, ставши першою людиною, яка очолила два великі центральні банки.

Після того, як він залишив банк у 2020 році, Карні призначили спеціальним посланником ООН з питань клімату та фінансів. Він також обіймав посаду топ-менеджера в Brookfield Asset Management і входив до ради директорів компаній, включаючи інвестора в облігації PIMCO і фінтех-гіганта Stripe.

Джерело: Мінфін
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