Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню на 6 копійок

Національний банк України встановив на 10 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2127 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 10 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,72 грн (на 7 березня курс був встановлений на рівні 44,55 грн). Європейська валюта подорожчала на 17 копійок.

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