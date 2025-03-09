Японія та Британія домовилися просувати вільну торгівлю на тлі американських тарифів

Міністри закордонних справ та економіки Японії та Великої Британії домовилися про сприяння вільній та відкритій міжнародній торгівлі на тлі зростаючого занепокоєння щодо наслідків митних погроз президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Kyodo News.

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Сторони на зустрічі у Токіо підтвердили, що працюватимуть разом над вирішенням енергетичних та безпекових проблем, заявив міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

«Поділяючи фундаментальні цінності, Японія і Великобританія будуть продовжувати співпрацю для підтримки і зміцнення вільного, справедливого і заснованого на правилах глобального економічного порядку», — сказав Івая.

Міністри також підтвердили свою прихильність поглибленню співпраці щодо реформування Світової організації торгівлі та підтримки переходу на чисту енергію в країнах, що розвиваються.

Зустріч відбувається в той час, коли торговельна війна Трампа перетворюється на реальність. Його адміністрація запровадила 25% мита на багато товарів з Канади та Мексики, а у вівторок подвоїла додатковий тариф на китайський імпорт до 20%.