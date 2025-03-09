Deutsche Bank оштрафовано на 23 млн євро за порушення у сфері торгівлі цінними паперами

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) наклало на Deutsche Bank штрафні санкції на загальну суму 23 мільйони євро . Причиною стали порушення, виявлені у сфері торгівлі цінними паперами, що суперечать вимогам німецького законодавства. Про це повідомляє видання ThePaypers.

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Структура штрафу: деривативи, записи розмов та переключення рахунків

Загальна сума штрафу складається з трьох частин:

14,8 мільйона євро: за порушення, пов'язані з продажем валютних деривативів в Іспанії.

4,6 мільйона євро: за збої у системі запису телефонних розмов.

3,65 мільйона євро: за порушення, пов'язані з сервісом переключення рахунків.

Претензії BaFin: затримки у розслідуванні та усуненні порушень

Регулятор наголошує, що компанії зобов'язані вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного надання послуг та мінімізації затримок у виявленні та усуненні проблем, що виникають у процесі операційної діяльності. Штрафи, накладені на Deutsche Bank, пов'язані з тим, що банк несвоєчасно реагував на порушення у сфері продажу валютних деривативів в Іспанії, а також затягував їх розслідування та усунення.

BaFin зазначає, що Deutsche Bank витратив надто багато часу на розслідування та усунення виявлених недоліків. Компанія не вжила адекватних організаційних заходів для прискорення розслідування порушень та впровадження заходів, спрямованих на виправлення ситуації.