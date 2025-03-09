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9 березня 2025, 10:53

У Данії припиняють доставку листів поштою

Державна поштова служба Данії PostNord припинить доставку листів наприкінці 2025 року. З початку століття обсяги відправлених листів скоротилися на 90%. Про це пише BBC, передає Європейська правда. Як пише видання, відповідне рішення покладе край 400-річній історії поштового сервісу компанії.

Державна поштова служба Данії PostNord припинить доставку листів наприкінці 2025 року.

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Що відомо

З початку червня в Данії поступово зникатимуть 1 500 поштових скриньок.

Міністр транспорту Томас Даніельсен заспокоює, наголошуючи, що листи все одно можна буде надіслати і отримати, оскільки «існує вільний ринок як для листів, так і для посилок».

Утім, з розвитком цифрових поштових послуг використання традиційних листів різко скоротилося.

PostNord заявляє, що переключить свою увагу на доставку посилок і що будь-які поштові марки, куплені цього року або в 2024 році, можна буде повернути протягом обмеженого періоду в 2026 році.

Півтори тисячі працівників можуть втратити роботу із загалом 4600 працівників компанії.

Діджиталізація в Данії

Данія є однією з найбільш діджиталізованих країн світу. У країні мало хто користується готівкою, данці можуть носити водійські права та медичні картки у своїх смартфонах. Банківські виписки, рахунки та кореспонденція від місцевих органів влади надсилаються в електронному вигляді.

Державні служби надсилають повідомлення через додаток Digital Post або інші платформи, а PostNord Denmark стверджує, що ринок листів більше не є прибутковим.

Джерело: Мінфін
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