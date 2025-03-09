Україна зробила крок до єдиного ринку ЄС: успішний скринінг у сфері вільного руху товарів

Україна успішно пройшла офіційну процедуру скринінгу, під час якої оцінювалася відповідність українського законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу «Вільний рух товарів». Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України. Відповідне засідання відбулося в період з 3 по 6 березня у штаб-квартирі Європейської Комісії в Брюсселі.

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Піврічна підготовка та презентація українського законодавства

Підготовчий етап до скринінгу тривав шість місяців. Він включав активну взаємодію між українськими державними органами та офісом координації євроатлантичної інтеграції України.

У ході скринінгу українська сторона представила Європейській Комісії більше 44 презентацій, що охоплюють 59 актів законодавства ЄС, які регулюють сферу промислової продукції. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України у приведенні законодавства у відповідність до європейських норм, а також виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію.

Перспективи для українського експорту: доступ до ринку ЄС

Кіндратів наголосив, що імплементація цього розділу в майбутньому відкриє для українських виробників можливість експортувати свою продукцію на ринок Європейського Союзу.

Єдині правила та підвищення якості: переваги членства в ЄС

«Після вступу до ЄС Україна стане повноправною частиною єдиного ринку, де всі країни-члени дотримуються однакових правил. Це забезпечить вищий рівень якості не лише для імпортованих товарів, що надходять на внутрішній ринок України, але й для української продукції», — підкреслили у Міністерстві економіки.