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9 березня 2025, 9:05

НБУ оприлюднив для обговорення проєкт змін до правил зберігання банківської таємниці

Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою правління НБУ у липні 2006 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою правління НБУ у липні 2006 року.

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Що відомо

Закон передбачає доповнення частини першої статті 62 закону «Про банки і банківську діяльність» новим пунктом 111. Відповідно до нього, встановлено право нотаріусів на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та визначений обсяг такої інформації.

У проєкті Нацбанку передбачено врегулювання порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, консульських установ до банків.

Регулятор прийматиме зауваження та пропозиції до проєкту до 18 березня 2025 року.

Передісторія

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. «Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», — додав Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Три літри
Три літри
9 березня 2025, 9:28
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Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою правління НБУ у липні 2006 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Закон передбачає доповнення частини першої статті 62 закону

Так закон чи правила затвердженні постановою НБУ?

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив

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