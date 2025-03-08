Google відключив обмін даними із рф

Google відключила з'єднання з низкою російських центрів обробки даних (ЦОД) та точок обміну трафіком (IX). Відомості про такі підключення зникли із міжнародної бази PeeringDB. Водночас у жодній іншій країні, окрім росії, дані про підключення Google із бази не зникли. Про це пише The Moscow Times.

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Що відомо

До липня 2024 року в PeeringDB були дані про наявність підключення Google до DataLine-IX та DataLine OST («РТК-ЦОД» — входять до «Ростелекому»), inet2 та W-IX («Ер-Телеком»), MegaFon-IX та інших дата-центрів. Проте вже в жовтні інформація про це зникла з бази.

У PeeringDB повідомили, що видалити цю інформацію могли лише співробітники Google.

За інформацією «Мегафона», відключення Google від точки MegaFon-IX сталося з ініціативи американської корпорації. За даними джерела на ринку, рішення про відключення від W-IX «Ер-Телекому» також ухвалила Google.

Деталі

Як повідомили в одній із компаній, на даний момент Google має фізичне приєднання до DATAIX у Росії, проте припинив анонсувати та приймати маршрути через route servers. При цьому Google продовжує взаємодіяти з окремими учасниками платформи через прямі приватні пірингові сесії.

Ключовою причиною відключення трафіку Google могла стати фактична неможливість технічного обслуговування серверів уросії, а також оплати роботи цієї інфраструктури та санкції.

Через ці заходи Google у росії може погіршитися якість і швидкість з'єднання із сервісами компанії. Представник PeeringDB пояснив, що тепер трафік йтиме через транзитну мережу, що збільшить затримки при передачі даних та кількість переходів — вузлів зв'язку, через які проходить трафік, а також витрати операторів на його транзит.