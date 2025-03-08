Уряд додатково виділив понад пів мільярда гривень на «тисячу Зеленського»

Кабінет Міністрів додатково виділив 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Це дозволить забезпечити виплати всім, хто подав заявку до 28 лютого, але ще не отримав гроші.

«Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 мільйона з них вже отримали виплати. Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані», — сказав заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.