Кабінет Міністрів додатково виділив 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
8 березня 2025, 10:02
Уряд додатково виділив понад пів мільярда гривень на «тисячу Зеленського»
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Це дозволить забезпечити виплати всім, хто подав заявку до 28 лютого, але ще не отримав гроші.
«Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 мільйона з них вже отримали виплати. Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані», — сказав заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.
Джерело: Мінфін
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