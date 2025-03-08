Долар на шляху до найгіршого тижневого падіння за понад два роки: торговельна політика США тисне на валюту

Індекс долара США демонструє тенденцію до найгіршого тижневого результату з листопада 2022 року. Причиною цього є зростаючі побоювання, що торговельна політика адміністрації США може призвести до уповільнення економічного зростання в країні. Про це пише Bloomberg.

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Рекордне падіння індексу долара

Спотовий індекс долара, що відображає його вартість відносно кошика інших валют, знизився на 2,4%. Це найбільше тижневе падіння показника з листопада 2022 року.

Ринок праці США: зростання зайнятості та збільшення безробіття

Негативний тренд для долара спостерігається, попри стабільне зростання кількості робочих місць у США. Водночас рівень безробіття в країні збільшився, що свідчить про певне ослаблення ринку праці.

Зниження прибутковості облігацій США та очікування пом'якшення монетарної політики

Додатковим фактором тиску на долар стало зниження прибутковості американських державних облігацій. Це, своєю чергою, підвищує ймовірність пом'якшення монетарної політики Федеральною резервною системою США.

Зміни у фіскальній політиці Німеччини та їх вплив на євро

«Значні зміни у фіскальній політиці Німеччини підвищили очікування щодо економічного зростання в Єврозоні. Це відбулося одночасно зі зростанням занепокоєння щодо перспектив зростання в США», — коментує ситуацію Лі Феррідж, стратег State Street.

Євро демонструє найкращий тиждень за 15 років

Зміцнення євро, спричинене, зокрема, позитивними очікуваннями щодо економіки Єврозони, також сприяло послабленню долара. Євро демонструє найкращі тижневі показники з 2009 року.