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8 березня 2025, 9:00

Оновлення крипторинку: Dogecoin та Shiba Inu зросли на 15%, а XYZVerse вибухнув на 670% у 2024 році

Ринок криптовалют переживає дивовижні зміни, оскільки популярні мем-токены досягають помітних успіхів. Dogecoin та Shiba Inu зросли на 15%, привернувши до себе нову увагу. У той же час, XYZVerse злетів до небес, збільшившись на 670%. Ці драматичні рухи викликають інтерес і ставлять питання про сили, що стоять за цими значними стрибками.

Ринок криптовалют переживає дивовижні зміни, оскільки популярні мем-токены досягають помітних успіхів.

$XYZ націлений на зростання, розблокувавши статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) приніс абсолютно нову концепцію в нішу мемекоінів, об'єднавши азарт спорту зі стрімкою енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект виходить за рамки простого токена — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Завдяки сміливому баченню Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне вийти за рамки середньостатистичної монети-мема. І люди це помічають — нещодавно він отримав титул «Кращий новий мем-проект».

Що відрізняє $XYZ від інших? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чітку дорожню карту і віддану спільноту, орієнтовану на довгострокове зростання.

Підживлюваний спортивним менталітетом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим розтрощити конкурентів. $XYZ знаходиться на шляху до п'єдесталу переможців, щоб стати почесним знаком для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить прибуток ще до виходу на ринок

Триває попередній продаж $XYZ, який надає доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом.

Стартова ціна: $0.0001

Ціна зараз: $0.0025

Наступний етап: $0.003333

Фінальна мета нокауту: $0.1

Від запуску до події генерації токенів, $XYZ націлений на приголомшливий сплеск

Якщо ви не в грі, то ви вилетіли. Попередній продаж $XYZ вже проривається крізь етапи зі швидкістю нокаутуючого удару чемпіона.

Приєднуйтесь до передпродажу $XYZ зараз і побачите, як ваші копійки перетворяться на мільйони!

Dogecoin (DOGE)

За останній тиждень курс Dogecoin дещо зріс, збільшившись на 2,35%. Однак за останній місяць він впав на 26,78%. Незважаючи на цей нещодавній спад, за останні шість місяців монета зросла на 126,08%. Зараз вона торгується в діапазоні від $0,20 до $0,26.

Технічні індикатори показують, що Dogecoin коливається навколо своїх 10-денної та 100-денної простих ковзних середніх, обидві на рівні $0,21. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 54,78, що свідчить про те, що монета не перекуплена і не перепродана. Рівень MACD знаходиться на позначці 0,0028, що вказує на слабкий бичачий імпульс. Найближчий рівень опору — $0,28, а найближчий рівень підтримки — $0,16.

Якщо Dogecoin подолає опір в $0,28, він може націлитися на другий опір в $0,35. Цей крок означатиме значне відсоткове зростання від поточних рівнів. І навпаки, якщо він опуститься нижче рівня підтримки 0,16$, то в гру може вступити наступна підтримка на рівні 0,0959$. Ці рівні мають вирішальне значення для трейдерів, які стежать за потенційним напрямком руху монети.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) останнім часом демонструє змішану динаміку. За останній тиждень його ціна знизилась на 6,32%, а за останній місяць — на 19,75%. Однак за останні шість місяців SHIB зріс на 5,47%, демонструючи певну стійкість у довгостроковій перспективі.

В даний час SHIB торгується в діапазоні від $0,00001357 до $0,00001613. 10-денна та 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на рівні $0,00001352 та $0,00001347 відповідно. Індекс відносної сили (RSI) становить 56,19, що вказує на те, що SHIB не є ні перекупленим, ні перепроданим. Рівень MACD позитивний — 0,0000001218, що вказує на потенційний бичачий імпульс.

Забігаючи наперед, найближчий рівень опору знаходиться на позначці $0,00001712. Якщо SHIB проб'є цю точку, він може націлитися на другий рівень опору на $0,00001968, що означає потенційне зростання приблизно на 30% від поточних рівнів. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні $0,00001200. Падіння нижче цієї позначки може призвести до тестування другої підтримки на рівні $0,000009443,

що означатиме зниження приблизно на 20%. Трейдери уважно стежать за цими рівнями, щоб оцінити наступний рух SHIB.

Висновок

DOGE і SHIB демонструють хороші результати, але зростання XYZVerse на 670% і унікальна екосистема спортивних мемів виділяють його в поточному бичачому бігу.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут

Джерело: Мінфін
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