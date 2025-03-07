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7 березня 2025, 19:15

Інвестувати в майбутнє: Sun Haven Developers та нова ера нерухомості в Іспанії

Іспанія — ідеальний ринок для інвестицій у нерухомість

Іспанія — ідеальний ринок для інвестицій у нерухомістьІспанія традиційно входить до числа найпривабливіших країн для вкладень у нерухомість.

Іспанія традиційно входить до числа найпривабливіших країн для вкладень у нерухомість. Приємний клімат, стабільне економічне зростання, високий туристичний потік і доступна вартість житла роблять її магнітом для інвесторів. Особливо перспективними є напрями комерційної та житлової нерухомості, що забезпечують стабільний дохід і ліквідність об'єктів.

Sun Haven Developers: лідер інноваційного девелопменту

Архітектурно-будівельний холдинг Sun Haven Developers — провідна компанія, що спеціалізується на екологічному та інноваційному девелопменті в Іспанії. Місія компанії — створювати високоліквідну, стійку та технологічну нерухомість, пропонуючи інвесторам не просто квадратні метри, а новий стиль життя та гарантований дохід.

Sun Haven Developers активно розвиває масштабний девелопмент, надихаючись концепцією Дубая — від вражаючих хмарочосів до передової інфраструктури та автономних технологій. Найвищий рівень сервісу повного циклу, який є нормою в ОАЕ, поки що залишається новаторським для Іспанії. Наша ключова мета — впровадити ці передові стандарти обслуговування, забезпечуючи клієнтам новий рівень комфорту та якості життя.

Чому саме Sun Haven Developers?

Повний цикл послуг — від підбору ліквідних об'єктів до супроводу угоди та подальшого управління нерухомістю.
Низький поріг входу в інвестиції — можливість стати власником нерухомості з високою прибутковістю.
Сучасні технології в будівництві — наноматеріали, розумні будинки, автономні системи життєзабезпечення.
Екологічні рішення — очищення води, переробка відходів, вертикальні сади, енергоефективність.
Експертність і досвід — 15 років досвіду супроводу угод «під ключ» на ринках Європи, Туреччини та України.
Масштабний девелопмент Бенідорма — новий урбаністичний стиль у дусі Дубая з висотними комплексами, інтеграцією природи та інфраструктурними інноваціями.

Sun Haven Developers спеціалізується на різних інвестиційних проєктах: від комфортабельних преміальних житлових комплексів та котеджних містечок до комерційної нерухомості, готельного та торгового форматів.

ТОП-3 інвестиційні проєкти від Sun Haven Developers

1. Апарт-готель Hillford Valencia — ідеальне вкладення в туристичний бізнес

Валенсія — третє за величиною місто Іспанії, яке приваблює мільйони туристів. Hillford Valencia — це преміальний апарт-готель із концепцією комфортного коротко- та довгострокового проживання.

📌 Переваги:
✔️ Сучасні дизайнерські апартаменти з повною інфраструктурою.
✔️ Висока прибутковість завдяки постійному потоку туристів та бізнес-гостей.
✔️ Повне управління об'єктом — інвестор не турбується про здачу та обслуговування.

2. Котеджне містечко EL CEDRO BY L’ELIANA — життя преміум-класу у Валенсії

Елітний котеджний комплекс EL CEDRO BY L’ELIANA — вибір тих, хто цінує приватність та комфортний рівень життя.

📌 Переваги:
✔️ 57 просторих віл та таунхаусів з сучасним дизайном та автономними системами енергопостачання.
✔️ Закрита територія з охороною, розвинена інфраструктура та зони відпочинку.
✔️ Розташування в престижному районі Валенсії, ідеальному для життя та інвестицій.

3. Глемпінг-еко-комплекс SERENITY MARBELLA — гармонія розкоші та природи

Марбелья — один із найдорожчих і найпрестижніших курортів Європи. SERENITY MARBELLA — унікальний глемпінг-комплекс, що поєднує природу, комфорт і сучасні технології.

📌 Переваги:
✔️ Стильні еко-будинки з панорамними видами та дизайнерськими інтер'єрами.
✔️ Повна автономність: сонячні батареї, системи очищення води, енергоефективні технології.
✔️ Високий попит серед туристів, які шукають унікальні формати відпочинку.

Чому варто інвестувати в нерухомість Іспанії разом із Sun Haven Developers?

Sun Haven Developers — це не просто девелоперська компанія, а візіонер, що змінює ринок нерухомості. Обираючи проєкти нашого холдингу, інвестори отримують не лише високу прибутковість, а й впевненість у майбутньому.

Вкладення в нерухомість — це завжди інвестиція в безпеку та стабільність. А разом із Sun Haven Developers — це ще й крок до інноваційного майбутнього, де технології, екологічність і комфорт формують новий стандарт життя.

📍 SUN HAVEN DEVELOPERS

Valencia

Pl. de los Pinazo, 2−1, Валенсія

+34643625027

valencia@deniz-estate.com

https://shreitfound.com/

Джерело: Мінфін
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