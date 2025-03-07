До закриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
7 березня 2025, 17:19
Курс валют на вечір 7 березня: євро на міжбанку зросло
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Відкриття 7 березня
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Закриття 7 березня
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Зміни
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41,20/41,23
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41,19/41,22
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1/1
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44,62/44,65
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44,71/44,73
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,97 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,27−41,35, євро — 44,66−44,88 грн.
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Джерело: Мінфін
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