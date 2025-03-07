Рекордні ціни на каву паралізують світову торгівлю

Світовий ринок кави переживає серйозні потрясіння: через стрімке зростання цін обсяги торгівлі різко скоротилися. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

Ф'ючерси на каву сорту арабіка на біржі ICE подорожчали на 70%, що стало несподіванкою для багатьох учасників ринку.

Ренан Чуєрі, генеральний директор еквадорської компанії Elcafe, що займається експортом кави, заявив, що вперше за історію компанії вона не змогла реалізувати запланований обсяг продукції до березня.

«Зазвичай до цього часу ми вже все продаємо, але наразі продано менше 30% товару. Різке зростання цін виснажує фінансові ресурси клієнтів, у них просто не вистачає коштів для закупівлі необхідних обсягів», — пояснив Чуєрі.

Зміна поведінки покупців: відмова від запасів

Через високі ціни покупці кави змушені відмовитися від створення запасів і обмежуються придбанням лише мінімально необхідних обсягів.

Основною причиною стрімкого зростання цін стало зниження виробництва кави в ключових регіонах-виробниках, насамперед у Бразилії.

Експерти прогнозують, що до кінця року ціни на арабіку можуть знизитися на 30%. Це пов'язано з очікуваннями хорошого врожаю та зниженням попиту.

Складна ситуація на ринку: загроза бізнесу та дефіцит

Наразі ситуація на ринку кави залишається складною. Деякі американські продавці кави заявляють про неможливість продовжувати свою діяльність за поточних цін. Супермаркети та продуктові магазини, своєю чергою, не поспішають закуповувати дорогу каву, що призводить до виникнення дефіциту цього товару на полицях.