Кабінет Міністрів України направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
7 березня 2025, 15:48
Кабмін направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни
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Умови, за яких надаються виплати:
- якщо ваше житло знищене під час бойових дій та інформація про це внесена в Державний реєстр майна, пошкодженого внаслідок війни;
- житло розташоване в районі зони бойових дій або на окупованих територіях;
- ті, хто отримують реабілітаційну допомогу поза межами місця проживання (на відстані не менше 15 км від місця проживання або реєстрації).
Хто може підпадати під виплати:
- військові, які звільнились зі служби та ще не набули статусу учасника бойових або особи з інвалідністю;
- військові, які мають статус учасника бойових дій;
- поліцейські, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь у захисті безпеки населення та інтересів держави військової агресії проти України.
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Джерело: Мінфін
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