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7 березня 2025, 15:12

Представник Нацбанку очолив Держстат

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Ігоря Вернера з посади голови Державної служби статистики. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Ігоря Вернера з посади голови Державної служби статистики.

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Що відомо

Після звільнення з Держстату Ігор Вернер отримав нову посаду. Його призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей. Вернер відповідатиме за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Ігор Вернер очолював Державну службу статистики з грудня 2016 року. Його кар'єра у статистичній службі розпочалася у 2009 році. До цього, з 1987 по 2009 рік, він проходив службу у Збройних Силах України.

Арсен Макарчук — новий голова Держстату: досвід роботи в НБУ

Новим головою Державної служби статистики став Арсен Макарчук. До цього призначення він з 2020 року очолював Департамент стратегії та розвитку Національного банку України (НБУ).

Шлях Арсена Макарчука в НБУ: від проєктного менеджера до керівника департаменту

Арсен Макарчук розпочав роботу в НБУ в червні 2015 року. Спочатку він обіймав посаду керівника проєктів та програм в Управлінні стратегії та реформування банківської системи (на базі якого згодом було створено Департамент стратегії та розвитку).

З 2016 по 2018 рік Макарчук працював помічником голови Національного банку, а з 2018 по 2020 рік — керівником Офісу Правління НБУ. До приходу в Національний банк Макарчук протягом п'яти років працював в Укрсоцбанку.

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Джерело: Мінфін
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