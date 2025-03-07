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7 березня 2025, 14:33

Нові можливості для українських аграріїв: експорт яблук до Канади

Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Українські виробники отримали нові можливості експорту на канадський ринок, повідомляє Держпродспоживслужба.

Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.
Фото: pixabay.com

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Основні вимоги

Наразі Канада вже здійснила оновлення імпортних вимог для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади, яка передбачає такі основні аспекти:

  • виробники, які вирощують яблука, пакувальні кампанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади;
  • нагляд за садами повинен проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів і забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними;
  • заходи боротьби зі шкідливими організмами повинні гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою;
  • підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд, тощо.

Також зазначається, що на кожен вантаж повинен бути оформлений фітосанітарний сертифікат, який видає Держпродспоживслужба.

«Попит на українську продукцію з кожним роком тільки зростає на міжнародній арені торгівлі. Сьогодні Канада відкриває свій ринок для наших яблук. Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії», — підкреслив Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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