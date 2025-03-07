В Україні на цьому тижні подешевшала картопля, проте за рік ціна зросла на 18%

На цьому тижні українські фермери продають картоплю за ціною 18−28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє EastFruit.

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Зазначається, що головна причина спаду цін — подорожчання картоплі тижнем раніше та неготовність покупців закуповувати цю продукцію за такими цінами.

За даними аналітиків, зараз вартість картоплі в Україні в середньому на 18% вища, ніж на початку березня 2024 року.

Ряд виробників упевнені, що понижувальний ціновий тренд у даному сегменті - явище тимчасове, тому що на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.

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«Мінфін» писав, що, за прогнозом НБУ, інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств.