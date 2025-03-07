Європейські акції зафіксували найвище надходження коштів з лютого 2022 року

Європейські акції зафіксували найвищий приплив коштів з лютого 2022 року, що становив $4,1 млрд, згідно з даними Bank of America. Це зростання відбулося і натомість значного припливу коштів у фонди ринку. Про це пише investing.com.

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Що відомо

За даними EPFR Global, наведеними у звіті Bank of America, за тиждень до 5 березня фонди грошового ринку залучили $53,1 млрд, акції — $22,9 млрд, облігації — $12 млрд, а золото — $1 млрд.

Серед інших значущих тижневих потоків: золото зафіксувало рекордний 4-тижневий приплив у розмірі $9,9 млрд. Криптовалюти, навпаки, показали рекордний 4-тижневий відтік у розмірі $3,6 млрд. Казначейські облігації США зазнали найбільшого за 11 тижнів відтоку у розмірі $1,2 млрд.

Європа також зафіксувала найбільший з серпня 2015 року 4-тижневий приплив у розмірі $12 млрд. Розвиваючі ринки (EM) показали максимальний за три місяці приплив у розмірі $2,4 млрд, а технологічні акції вперше за п'ять тижнів залучили $2,6 млрд.

Команда стратегів під керівництвом Майкла Хартнетта припустила, що до кінця року доходність німецьких бондів може перевищити доходність US Treasury. Цей прогноз заснований на європейському переозброєнні, яке вказує на фіскальні надлишки в ЄС та Великій Британії, тоді як динаміка Dogecoin свідчить про потенційну фіскальну економію в США.

Очікування

Очікується, що міжнародні акції, особливо китайські та європейські, покажуть хороші результати цього року. Наступною стратегією на ринку акцій, за прогнозами, стане торгівля на «слабкому доларі США». Інвесторам також рекомендується звернути увагу на перепродані американські напівпровідники та Індію, що відстає.

Що стосується регіональних приток, США зафіксували третій тиждень притоку в розмірі $8,5 млрд. У Європі спостерігався четвертий тиждень притоку в розмірі $4,1 млрд. Відновився приплив в акції ринків у розмірі $2,4 млрд, а Японія залучила $3 млрд у другий тиждень поспіль.