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7 березня 2025, 15:30

Trustee Plus презентував оновлений криптогаманець і фізичну картку — що змінилося

Trustee Plus офіційно представила оновлений криптогаманець, що залишається лідером серед аналогів в Україні. Користувачам відкрили доступ до вдосконалених можливостей для управління цифровими активами та фінансами.

Одним із ключових нововведень стала фізична криптокарта Trustee Plus, яка дозволяє здійснювати покупки коштом цифрових активів. Наразі вона доступна для замовлення в європейські країни, де перебуває чимало українців. Згодом компанія планує розширити географію, додавши й Україну.

Суттєвим доповненням також став персональний IBAN, що надає можливість проводити платежі до 10 000 євро за одну операцію. Це значно спрощує процес оплати комунальних послуг і дозволяє навіть купити авто чи нерухомість.

Окрім цього, додано функцію Swipe-to-Send. З нею можна швидко перекази кошти користувачеві TRUSTEE. Йому лише треба перебувати поруч, після чого можна потрясти смартфон й переказ буде здійснено миттєво.

«Ми безмежно вдячні українцям за довіру, яку вони надали нашій компанії. Новий Trustee Plus з'явився завдяки активному використанню ними криптогаманця та платіжної картки. Продукт поєднує в собі досвід сотень тисяч користувачів та інновації, здатні змінити наше життя на краще», — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Компанія також переглянула підхід до технічної підтримки — вона стала оперативнішою та зручнішою. У перспективі Trustee Plus планує впровадити VIP-обслуговування для преміум клієнтів, що підвищить рівень сервісу та надійність платформи.

Водночас розширено реферальну програму. За кожного нового користувача, який оформив криптокарту за вашою рекомендацією, нараховуються п'ять євро. Ці кошти можна залишити собі, подарувати рефералу або поділити порівну.

Окрім цього, Trustee Plus продовжує зміцнювати позиції на ринку — компанія очолила рейтинг найкращих криптогаманців за версією Incrypted. Незалежні експерти також відзначили успіхи проєкту, визначивши найкращу криптокарту до списку лідерів 2025 року.

Оновлений Trustee Plus — це більше, ніж криптогаманець. Це комплексне рішення для управління цифровими активами та проведення фінансових операцій. Вже зараз застосунок доступний для завантаження в App Store та Google Play, відкриваючи користувачам новий рівень роботи з криптовалютами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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antibiotik1
antibiotik1
7 березня 2025, 16:27
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Тпасти хороший кошелек как для ежедневных мелких покупок так и для чего-то более, стал еще лучше, впрочем как и зенком, байбиткарта, гейткарта, вайтбиткарта и тд, а с текущей политикой банков Украины так тем более. Пользуюсь активно первыми двумя для не ежедневных покупок типо авиабилеты, отели, вещи, техника, криптобиржы с картами в запасе. Трасти еще не хватает привычного кэшбека который есть везде.
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