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7 березня 2025, 12:45

В Нацбанку похвалили Мінфін за активність на ринку ОВДП

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій повідомив, що Центробанк задоволений діями Міністерства фінансів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та сподівається на подальшу підтримку монетарної трансмісії. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій повідомив, що Центробанк задоволений діями Міністерства фінансів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та сподівається на подальшу підтримку монетарної трансмісії.

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Що відомо

«Порівнюючи з минулими роками, ви знаєте, які були обсяги чистого фінансування. Роловер у 2023 році становив 150%, з результатами минулого року — понад 160%. На нашу думку, достатня ліквідність системи, нормальна комунікація Міністерства фінансів, ефективність банків (…) сприятимуть залученню роловера у випадку необхідності залучення чистого фінансування без додаткових стимулів з боку Національного банку», — зазначив він під час брифінгу в четвер.

Гелетій додав, що в НБУ з Мінфіном та урядом налагоджені ефективні партнерські відносини, і центробанк готовий до активної дискусії у разі необхідності.

За його словами, після внесення змін до закону про держбюджет в 2024 році НБУ модифікував підхід, що дало змогу Мінфіну залучити каналом бенчмарків в 2024 році приблизно 100 млрд грн, проте лишився запас бенчмарків на поточний рік у зв’язку з додатковою міжнародною допомогою в грудні.

Деталі

«Міністерство фінансів наразі його активно використовує. З січня-лютого по цьому каналу залучено 30 млрд грн. З урахуванням, що показник чистого фінансування у бюджеті 2025 року наразі невеликий, всього 17 млрд грн», — зазначив Гелетій.

Він додав, що за результатами січневого рішення Мінфін відреагував доволі ефективно, оскільки було зафіксовано зростання дохідності річних і дворічних ОВДП на 0,75 відсоткового пункту (в.п.). Разом з тим, за результатами двох останніх аукціонів на 1,7 в.п. зросла дохідність бенчмарк-ОВДП, які є інструментом з високим попитом з боку банківської спільноти.

Тому НБУ очікує продовження активної трансмісії і збільшення ставок.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
7 березня 2025, 14:05
#
Сам себя не похвалишь никто не похвалит🥱
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