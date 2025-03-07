Біткоїн до $1 млн? Чому ці 5 альткоїнів можуть перевершити BTC в цьому циклі

Біткойн може прагнути до нових рекордів, але певні альткоїни можуть перевершити його показники в цьому циклі. У цій статті ми розповімо про п’ять криптовалют, які можуть принести більший прибуток, ніж біткойн. Дізнайтеся, які токени готові до успіху і які фактори можуть їх випередити.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете собі дозволити!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, чия місія — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху в першому кварталі!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розтрощити їхню конкуренцію. Наразі ціна $XYZ становить $0,0025, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що його чекає попереду, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Avalanche (AVAX)

За останній тиждень ціна Avalanche (AVAX) дещо знизилась, подешевшавши на 0,4394%. Минулий місяць був більш турбулентним, ціна знизилась на 23,31%. Незважаючи на цей короткостроковий спадний тренд, за останні шість місяців ціна AVAX продемонструвала скромне зростання на 3,02%, що свідчить про певну стійкість у довгостроковій перспективі.

В даний час AVAX торгується в діапазоні від $21,76 до $26,67. 10-денна і 100-денна прості ковзаючі середні близькі, на рівні $22,01 і $21,69 відповідно, що свідчить про відносну стабільність нещодавніх цінових рухів. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 56,52, тобто в нейтральній зоні між перекупленістю та перепроданістю. Аналогічно, індикатор Stochastic відображає цю нейтральність на рівні 56,52, а рівень MACD становить 0,357.

Ключові рівні опору для AVAX визначені на $28,38 і $33,29. Це цінові точки, де висхідний імпульс може зіткнутися з проблемами. З іншого боку, рівні підтримки відзначаються на $18,56 і $13,65, які можуть виступати потенційними підлогами, якщо ціна знизиться. Ці рівні мають вирішальне значення для трейдерів, які стежать за можливостями прориву або відскоку в процентному відношенні до поточної ціни.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) продемонстрував значний рух в ціні за останні періоди. За останній тиждень ціна LINK зросла приблизно на 12,70%, що свідчить про сильний короткостроковий висхідний тренд. Однак за останній місяць монета зазнала падіння приблизно на 20,64%, що свідчить про певну волатильність. Незважаючи на місячне падіння, піврічні показники LINK залишаються стабільними, а ціна зросла майже на 79,81%.

Наразі LINK торгується в діапазоні від $14,68 до $18,96. Найближчі рівні опору знаходяться на позначках $20 і $24, які можуть створити проблеми, якщо висхідний імпульс продовжиться. З іншого боку, найближчі рівні підтримки знаходяться на позначках $11,93 та $7,64, забезпечуючи потенційні зони, де ціна може стабілізуватися, якщо вона почне падати. 10-денна проста ковзаюча середня знаходиться на рівні $17,09, що трохи вище 100-денної SMA на рівні $15,56, що свідчить про нещодавній бичачий тренд.

Технічні індикатори дають додаткову інформацію про ринкову позицію LINK. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 70,35, а Stochastic осцилятор — на рівні 77,33, обидва вказують на те, що актив може наближатися до території перекупленості. Рівень MACD на 0,4720 вказує на позитивний імпульс. Ці фактори в сукупності вказують на те, що ціна LINK може зазнати подальших коливань, оскільки трейдери реагують на ці сигнали на ринку.

Polkadot (DOT) останнім часом зазнав помітних цінових змін. За останній тиждень вона впала на 4,62%, а за останній місяць — на 12,52%. Однак, якщо поглянути на останні шість місяців, то DOT подорожчав на 14,65%, що свідчить про позитивну довгострокову тенденцію.

Наразі DOT торгується в діапазоні від $4,50 до $5,58 і знаходиться поблизу своїх 10-денної та 100-денної простих ковзних середніх, які становлять близько $4,56 та $4,58. Індекс відносної сили на рівні 55,89 вказує на нейтральний імпульс з невеликою бичачою динамікою. Рівень MACD 0,0454 вказує на помірний висхідний імпульс, в той час як стохастичне значення 45,00 показує збалансовані настрої трейдерів.

Забігаючи наперед, найближчий опір знаходиться на рівні $5,94. Прорив вище цього рівня може призвести до наступного опору на рівні $7,02, пропонуючи потенційний приріст понад 20%. Якщо ціна впаде, рівні підтримки знаходяться на $3,78 і $2,70, створюючи значні ризики зниження. З обережним оптимізмом з боку технічних індикаторів, DOT може мати потенціал зростання, якщо подолає ключові опори.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За останні 6 місяців ціна полігону (ex-MATIC) (POL) знизилась. За останній тиждень ціна впала на 6,42%. За останній місяць ціна знизилась на 24,88%, а за останні 6 місяців — на 32,42%. Поточна ціна коливається між $0,26 і $0,33.

Технічні індикатори вказують на потенціал для стабілізації. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 53,36, що вказує на нейтральний ринок. Прості ковзаючі середні за 10 і 100 днів знаходяться на рівні $0,26, демонструючи конвергенцію, що може свідчити про фазу консолідації. Рівень MACD є позитивним на рівні 0,001736, натякаючи на можливий висхідний імпульс.

Забігаючи наперед, найближчий опір знаходиться на рівні $0,35. Якщо POL прорветься вище цієї позначки, він може досягти другого опору на рівні $0,41, що може дати потенційний приріст близько 24% від поточної ціни. Найближча підтримка знаходиться на рівні $0,23. Падіння нижче цієї позначки може відправити ціну до другої підтримки на рівні $0,16, що може призвести до падіння близько 38%. Ці рівні мають вирішальне значення для визначення наступного руху ціни POL.

Висновок

AVAX, LINK, DOT і POL мають сильні перспективи, але XYZVerse, що об'єднує спортивний фандом і культуру мемів, прагне до масового зростання і може випередити їх протягом усього цього циклу.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут