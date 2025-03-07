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7 березня 2025, 11:55

Нова ШІ-модель Alibaba викликала ажіотаж на ринку: акції компанії злетіли до річного максимуму

Китайський технологічний гігант Alibaba представив нову модель штучного інтелекту (ШІ) під назвою QwQ-32B. За заявами компанії, ця модель здатна конкурувати з революційною розробкою DeepSeek-R1. На тлі цієї новини акції Alibaba на Гонконгській біржі продемонстрували стрімке зростання, досягнувши найвищої позначки за останні 52 тижні — у четвер вони подорожчали на 8,39%. Про це повідомляє CNBC.

Китайський технологічний гігант Alibaba представив нову модель штучного інтелекту (ШІ) під назвою QwQ-32B.

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Що відомо про нову модель

Нова ШІ-модель від Alibaba має 32 мільярди параметрів. Це значно менше, ніж у моделі DeepSeek-R1, яка має 671 мільярд параметрів (з яких 37 мільярдів активно використовуються під час генерації відповідей). Як правило, менша кількість параметрів забезпечує вищу ефективність роботи моделі, що є особливо важливим в умовах зростаючого попиту на оптимізовані ШІ-рішення, які споживають менше обчислювальних ресурсів.

«Вражаючі результати» та подальші вдосконалення

За словами представників Alibaba, нова модель QwQ-32B вже продемонструвала «вражаючі результати». Компанія продовжує роботу над покращенням її продуктивності, приділяючи особливу увагу таким напрямкам, як математика та програмування.

Глобальна гонка за ефективністю ШІ-моделей

Після несподіваного запуску моделі DeepSeek R1 на початку цього року, як традиційні, так і нові учасники ринку штучного інтелекту в усьому світі активно змагаються у створенні більш ефективних та економічних ШІ-моделей.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 березня 2025, 12:15
#
QwQ-32B — о, ми знайшли імʼя для чергового новонародженого нащадка Ілони Маск
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