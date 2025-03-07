ЄЦБ: Збільшення оборонних витрат ЄС може стимулювати економіку, але й розігнати інфляцію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 березня 2025, 11:21

ЄЦБ: Збільшення оборонних витрат ЄС може стимулювати економіку, але й розігнати інфляцію

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, коментуючи підсумки березневого засідання регулятора, заявила, що очікуване зростання державних витрат на оборону та інфраструктуру в Єврозоні може мати двоякий ефект: з одного боку, підтримати економічне зростання, а з іншого — прискорити інфляцію. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, коментуючи підсумки березневого засідання регулятора, заявила, що очікуване зростання державних витрат на оборону та інфраструктуру в Єврозоні може мати двоякий ефект: з одного боку, підтримати економічне зростання, а з іншого — прискорити інфляцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція на план «Переозброїти Європу»

Заява Лагард стала відповіддю на нещодавні ініціативи голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка анонсувала значне збільшення оборонних витрат ЄС. Зокрема, фон дер Ляєн представила план під назвою ReArm Europe («Переозброїти Європу»), який передбачає надання країнам-членам ЄС позик на загальну суму 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонний сектор.

Геополітична невизначеність: ризики для інфляції та економічного зростання

Голова ЄЦБ також наголосила, що зростання геополітичної невизначеності створює додаткові ризики як для інфляції, так і для економічного зростання в Єврозоні. Ця невизначеність стримує інвестиційну активність у регіоні та негативно впливає на обсяги європейського експорту. При цьому, вплив цього фактора на інфляцію може бути як проінфляційним, так і дефляційним.

Перегляд прогнозів інфляції: підвищення на 2025 рік

Раніше ЄЦБ переглянув свій прогноз щодо інфляції у бік підвищення. Очікується, що темпи зростання споживчих цін у 2025 році становитимуть 2,3% (попередній прогноз — 2,1%). Прогноз на 2026 рік залишився без змін — 1,9%, а прогноз на 2027 рік було скориговано з 2,1% до 2%.

Досягнення цільового рівня інфляції відкладається

За словами Лагард, інфляція в Єврозоні досягне цільового рівня 2% лише на початку 2026 року. Раніше ЄЦБ прогнозував, що темпи зростання споживчих цін повернуться до цільового показника протягом 2025 року.

Зниження ставок ЄЦБ: одностайне рішення з одним утриманням

На засіданні в четвер ЄЦБ очікувано знизив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. За словами Лагард, жоден з членів керівництва регулятора не виступив проти цього рішення, проте голова Центрального банку Австрії Роберт Хольцман утримався від голосування.

Пом'якшення грошово-кредитної політики

Загалом, за останній рік ставки в Єврозоні було знижено на 150 базисних пунктів. У зв'язку з цим, ЄЦБ змінив формулювання у своїй підсумковій заяві, зазначивши, що «грошово-кредитна політика стає суттєво менш обмежувальною».

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами