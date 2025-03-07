ЄЦБ: Збільшення оборонних витрат ЄС може стимулювати економіку, але й розігнати інфляцію

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, коментуючи підсумки березневого засідання регулятора, заявила, що очікуване зростання державних витрат на оборону та інфраструктуру в Єврозоні може мати двоякий ефект: з одного боку, підтримати економічне зростання, а з іншого — прискорити інфляцію. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Реакція на план «Переозброїти Європу»

Заява Лагард стала відповіддю на нещодавні ініціативи голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка анонсувала значне збільшення оборонних витрат ЄС. Зокрема, фон дер Ляєн представила план під назвою ReArm Europe («Переозброїти Європу»), який передбачає надання країнам-членам ЄС позик на загальну суму 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонний сектор.

Геополітична невизначеність: ризики для інфляції та економічного зростання

Голова ЄЦБ також наголосила, що зростання геополітичної невизначеності створює додаткові ризики як для інфляції, так і для економічного зростання в Єврозоні. Ця невизначеність стримує інвестиційну активність у регіоні та негативно впливає на обсяги європейського експорту. При цьому, вплив цього фактора на інфляцію може бути як проінфляційним, так і дефляційним.

Перегляд прогнозів інфляції: підвищення на 2025 рік

Раніше ЄЦБ переглянув свій прогноз щодо інфляції у бік підвищення. Очікується, що темпи зростання споживчих цін у 2025 році становитимуть 2,3% (попередній прогноз — 2,1%). Прогноз на 2026 рік залишився без змін — 1,9%, а прогноз на 2027 рік було скориговано з 2,1% до 2%.

Досягнення цільового рівня інфляції відкладається

За словами Лагард, інфляція в Єврозоні досягне цільового рівня 2% лише на початку 2026 року. Раніше ЄЦБ прогнозував, що темпи зростання споживчих цін повернуться до цільового показника протягом 2025 року.

Зниження ставок ЄЦБ: одностайне рішення з одним утриманням

На засіданні в четвер ЄЦБ очікувано знизив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. За словами Лагард, жоден з членів керівництва регулятора не виступив проти цього рішення, проте голова Центрального банку Австрії Роберт Хольцман утримався від голосування.

Пом'якшення грошово-кредитної політики

Загалом, за останній рік ставки в Єврозоні було знижено на 150 базисних пунктів. У зв'язку з цим, ЄЦБ змінив формулювання у своїй підсумковій заяві, зазначивши, що «грошово-кредитна політика стає суттєво менш обмежувальною».