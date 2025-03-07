Курс валют на 7 березня: долар у банках подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці подорожчало на 2 копійки, а у продажу на 2 копійки подешевшало.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро додало 1 копійку у покупці, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,65 грн. Євро купують за 44,22 грн, а продають за 44,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,23−41,35, євро — 44,48−44,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,62−44,65 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.