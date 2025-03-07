Ціни на нафту впали найбільше з жовтня через торговельну невизначеність

У п'ятницю, 7 березня, ціни на нафту продемонстрували незначні зміни. Проте, за підсумками тижня очікується найбільше зниження цін з жовтня минулого року. Як повідомляє Reuters, це пов'язано з невизначеністю навколо тарифної політики США, яка викликає побоювання щодо перспектив зростання попиту на нафту, попри плани основних виробників наростити видобуток.

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Динаміка цін на нафту марок Brent та WTI

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 17 центів (0,24%), досягнувши позначки 69,63 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 12 центів (0,18%), до 66,48 долара за барель.

Проте, за тиждень ціна на нафту Brent знизилася на 4,9%, що є найбільшим тижневим падінням з 14 жовтня. Ціна на WTI може знизитися на 4,8%, що також стане найбільшим тижневим падінням з попереднього тижня.

Торговельна політика США як фактор тиску на ринки

Коливання торгівельної політики США, найбільшого у світі споживача нафти, негативно вплинули на ринки, включно з нафтовим.

«Схоже, що фінансові ринки охопила паніка, яку вже не так легко заспокоїти тимчасовими відстрочками та винятками з імпортних мит Трампа», — коментує ситуацію Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights.

Відстрочка мит для Канади та Мексики: деталі рішення

У четвер президент США Дональд Трамп відклав до 2 квітня введення 25%-х мит на більшість товарів з Канади та Мексики. Проте, мита на сталь та алюміній, як і планувалося, набудуть чинності 12 березня.

Важливо зазначити, що змінений наказ не поширюється на канадські енергоносії, які обкладаються окремим 10%-м збором.

Невизначеність політики гальмує економічне зростання

Самі по собі тарифи розглядаються як фактор, що стримує економічне зростання, а отже, і зростання попиту на нафту. Проте, невизначеність щодо подальшої політики також призводить до уповільнення прийняття бізнес-рішень, що негативно впливає на економіку.