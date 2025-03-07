Норвегія цього року збільшить допомогу Україні на $4,6 мільярда

У парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд норвезьких крон ($7,8 млрд). Про це оголосили після зустрічі лідерів парламентських фракцій, повідомляє норвезький державний мовник NRK.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми збільшуємо підтримку, тому що в цьому є потреба, і це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі», — сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре після зустрічі.

Наразі на підтримку до 2025 року виділено 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд).

Гроші підуть на найважливіші напрями, які є пріоритетними для України.

«Ми несемо велику відповідальність за те, щоб гроші добре контролювалися та потрапляли туди, куди їм потрібно», — зазначив Стьоре.

Нагадаємо

Норвегія минулого року схвалила програму «Нансен» на 75 млрд норвезьких крон ($6,9 млрд), яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року — 15 млрд ($1,4 млрд) норвезьких крон щорічно. Але цього року влада Норвегії запропонувала збільшити фінансування програми до 135 млрд крон ($12,4 млрд) та продовжити її ще на три роки — до 2030 року.