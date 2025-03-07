НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів

Національний банк надав банкам рекомендації, як виявити фіктивні документи, які надають клієнти на запит банку з метою здійснення належної перевірки. Про це йдеться в листі НБУ до банків.

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Так, під час проведення перевірок Нацбанк встановив непоодинокі випадки надання клієнтами банкам підроблених виписок за рахунками, відкритими в інших банках, фінансової звітності, а також платіжних інструкцій, які нібито підтверджують здійснення клієнтами господарської діяльності, сплати обов’язкових платежів, платежів за оренду приміщень, транспортних послуг тощо.

Як зазначається в листі, надання клієнтами підроблених документів наражає банки на високі ризики використання їх послуг для відмивання коштів або фінансування тероризму, вчинення інших кримінальних правопорушень.

З метою запобігання таким ризикам регулятор рекомендує банкам обмінюватися інформацією щодо руху коштів за рахунками клієнта, щодо якого наявні підозри в наданні ним підроблених документів, а також наголошує на підставах / умовах розкриття інформації, яка відноситься до банківської таємниці - така інформація надається тільки за згодою клієнта.

Крім того, в листі наведено приклади можливих джерел для перевірки / підтвердження достовірності отриманої інформації, зокрема для перевірки достовірності наданої клієнтом фінансової звітності банк може використовувати фінансову звітність підприємств, що міститься на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, та ресурсі YouControl.

Також у листі наголошується, що рішення про необхідність здійснення перевірки достовірності окремих наданих клієнтом документів, у тому числі в разі проведення або наміру проведення клієнтом фінансових операцій на незвично великі суми (або загальний оборот), що є невластивим для діяльності клієнта, банк має приймати на підставі ризик-орієнтованого підходу.