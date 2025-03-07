Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 882 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 березня 2025, 8:23
Втрати ворога за 6 березня: 1 150 російських окупантів, 3 танки та 95 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 882950 (+1150) осіб,
- танків — 10264 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 21334 (+23) од,
- артилерійських систем — 24124 (+16) од,
- РСЗВ — 1306 (+0) од,
- засоби ППО — 1096 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28024 (+95),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39678 (+72) од,
- спеціальна техніка — 3769 (+0).
Джерело: Мінфін
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