У ЄС ввели санкції проти криптобіржі Garantex

У рамах 16 пакету санкцій Європейський союз ввів цільові обмеження проти російської криптовалютної біржі Garantex. Остання тісно повʼязана з російськими банками, що вже зазнали каральних заходів ЄС, пише incrypted.

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Що відомо

Ця міра введена щодо юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України у часи повномасштабного вторгнення рф, йдеться у заяві.

Так, з квітня 2022 року Garantex знаходиться під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). За даними відомства, транзакції на біржі на суму понад $100 млн відносились до незаконних субʼєктів та ринків даркнету.

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Нагадаємо

У 2023 році Garantex виступала платформою для відмивання коштів північнокорейською хакерською групою, відомою як Lazarus.

Зловмисники з вищеозначеної організації звинувачуються у ряді шахрайств, зокрема у нещодавньому зломі криптосервісу Bybit, який став найбільшим в історії індустрії.

Пізніше у липні 2024 року аналітики Chainalysis виявили, що Garantex брала участь у відмиванні понад $30 млрд у 2022 році.

Згідно зі звітом експертів, оприлюдненим на початку вересня 2024 року, незважаючи на санкції, криптосервіс обробив значний обсяг транзакцій для певних субʼєктів у Росії та Ірані, сприяючи ухиленню від обмежень.

Також CEO біржі OKX Стар Сюй заявляв про потенційне блокування акаунтів користувачів, які заводили та виводили кошти через міксер Tornado Cash на Garantex.

У кінці вересня 2024 року влада США розширила список санкцій, додавши криптокомпанію Cryptex, клієнтом якої була платформа Garantex та використовувала її для шахрайських дій.