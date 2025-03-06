До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та у продажу.
6 березня 2025, 17:24
Курс валют на вечір 6 березня: на міжбанку євро подешевшало на 15 копійок
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Відкриття 6 березня
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Закриття 6 березня
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Зміни
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41,35/41,38
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41,20/41,23
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15 /15
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44,65/44,67
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44,66/44,68
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,70 грн. Євро купують за 44,20 грн, а продають за 44,99 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,25−41,38, євро — 44,47−44,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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