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6 березня 2025, 17:45

ЄЦБ погіршив прогноз зростання ВВП єврозони у 2025-2026 роках

Європейський центробанк (ЄЦБ) погіршив прогноз зростання ВВП єврозони в 2025 році до 0,9% з 1,1%, що очікувалися в грудні.

Європейський центробанк (ЄЦБ) погіршив прогноз зростання ВВП єврозони в 2025 році до 0,9% з 1,1%, що очікувалися в грудні.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо буде зі зростанням ВВПОчікування наступного року було переглянуто до 1,2% з 1,4%, йдеться у повідомленні регулятора за підсумками березневого засідання.
Фото: Getty images

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що буде зі зростанням ВВП

Очікування наступного року було переглянуто до 1,2% з 1,4%, йдеться у повідомленні регулятора за підсумками березневого засідання. Оцінка на 2027 рік залишилася без зміни — 1,3%.

ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% з 2,1%, що прогнозувалися раніше. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%.

Оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.

«Перегляд у бік зниження на 2025 і 2026 роки відображає зниження експорту і продовжується слабкість інвестицій, частково зумовлені високою невизначеністю в торгівлі, а також у політиці в цілому, — повідомляється в документі. — Зростання реальних доходів і поступове зникнення наслідків минулих підвищень «.

ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% з 2,1%, що прогнозувалися раніше. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%. Оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.

«Процес дезінфляції йде за планом, — наголошується в повідомленні. — Інфляція продовжувала розвиватися загалом, як і очікувалося. Перегляд у бік підвищення на 2025 рік відображає сильнішу динаміку цін на енергоносії».

Споживчі ціни без урахування енергоносіїв та продуктів харчування (базова інфляція) підвищаться, за прогнозом ЄЦБ, цього року на 2,2% (раніше очікувалося 2,3%), наступного року — на 2% (колишня оцінка 1,9%). У 2027 році, як і раніше, передбачається зростання на 1,9%.

«Більшість показників припускають, що інфляція стабілізується на середньостроковому цільовому рівні ЄЦБ у 2% на стійкій основі», — наголошується у звіті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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