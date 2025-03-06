Центробанк Туреччини у четвер зменшив ключову процентну ставку на 2,5 процентного пункту, до 42,5% річних із 45%. Рішення ЦБ збіглося з очікуваннями аналітиків. Внаслідок цього ставка семиденних операцій РЕПО знаходиться на річному мінімумі.
ЦБ Туреччини знизив ключову ставку з 45% до 42,5%
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Що відбувається зі ставкою
Турецький регулятор почав підвищувати ставку у червні 2023 року, менш ніж за рік довів її до 50% з 8,5% та утримував ставку на цьому рівні вісім засідань поспіль.
Поступове зниження ставки багато в чому стало наслідком уповільнення інфляції у країні. Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у лютому склали 39,05% у річному вираженні проти січневих 44,12%. Це мінімальний рівень із червня 2023 року, причому ослаблення інфляції було відзначено за підсумками восьмого місяця поспіль.
Внутрішній попит сприяє дезінфляційному тренду, а прогнози для інфляції покращуються, йдеться у заяві ЦБ.
Грошово-кредитна політика залишиться обмежувальною доти, доки регулятор не досягне цінової стабільності, а подальші рішення щодо ставки залежатимуть від статданих, що надходять.
Як відреагував курс
Курс турецької нацвалюти слабко змінюється у четвер і становить 36,4362 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 14,35% у парі з американською валютою.
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