Згоріло понад 2,5 тисячі посилок: Ворожі дрони знищили термінал Нової пошти у Сумах (фото)

Вночі з 5 на 6 березня російські військові атакували дронами Суми, унаслідок чого зруйновано термінал Нової пошти. Загинув співробітник компанії-підрядника. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа.

Зазначається, що згоріли 2 576 посилок, які були на території терміналу. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.

Наразі компанія зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій.

«Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але через знищення терміналу можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України», — йдеться у повідомленні.