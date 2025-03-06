Вночі з 5 на 6 березня російські військові атакували дронами Суми, унаслідок чого зруйновано термінал Нової пошти. Загинув співробітник компанії-підрядника. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Згоріло понад 2,5 тисячі посилок: Ворожі дрони знищили термінал Нової пошти у Сумах (фото)
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Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа.
Зазначається, що згоріли 2 576 посилок, які були на території терміналу. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.
Наразі компанія зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій.
«Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але через знищення терміналу можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України», — йдеться у повідомленні.
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