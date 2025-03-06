У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро зросло на 45 копійок у купівлі та на 57 копійок у продажу.
Курс валют на 6 березня: євро у банках подорожчало на 57 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара у купівлі знизився на 2 копійки та у продажу знизився на 11 копійок. Євро в обмінниках додало 12 копійок у купівлі та 26 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 44,15 грн, а продають за 44,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,39, євро — 44,42−44,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,65−44,67 грн/євро.
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