Курс валют на 6 березня: євро у банках подорожчало на 57 копійок

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара у купівлі знизився на 2 копійки та у продажу знизився на 11 копійок. Євро в обмінниках додало 12 копійок у купівлі та 26 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 44,15 грн, а продають за 44,99 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,39, євро — 44,42−44,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,65−44,67 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.