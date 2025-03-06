Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 881 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 5 березня: 1 140 російських окупантів, 5 танків та 80 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 881800 (+1140) осіб,
- танків — 10261 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 21311 (+7) од,
- артилерійських систем — 24108 (+21) од,
- РСЗВ — 1306 (+0) од,
- засоби ППО — 1096 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27929 (+80),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39606 (+94) од,
- спеціальна техніка — 3769 (+0)
Джерело: Мінфін
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