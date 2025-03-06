Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки — обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 мільярдів гривень
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Деталі
Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія — вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн.
Серед інших популярних товарів:
- Пальне — 17,3 млрд грн
- Ліки — 13,1 млрд грн
- Дрони — 4 млрд грн
- Медичні матеріали — 3,8 млрд грн
- М’ясо — 3,6 млрд грн
Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».
«Зараз працюємо над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
У Prozorro Market необхідні товари можна придбати всього за 9 днів, адже у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів.
Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною.
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