Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 мільярдів гривень

Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки — обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Деталі

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія — вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн.

Серед інших популярних товарів:

Пальне — 17,3 млрд грн

Ліки — 13,1 млрд грн

Дрони — 4 млрд грн

Медичні матеріали — 3,8 млрд грн

М’ясо — 3,6 млрд грн

Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«Зараз працюємо над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

У Prozorro Market необхідні товари можна придбати всього за 9 днів, адже у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів.

Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною.