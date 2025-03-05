До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подорожчало на 29 копійок у купівлі та на 28 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 5 березня: на міжбанку долар подешевшав, євро — різко подорожчало
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Відкриття 4 березня
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Закриття 4 березня
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Зміни
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41,42/41,46
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41,35/41,38
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7/8
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44,21/44,24
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44,50/44,52
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29/28
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,27−41,82 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,42 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 44,30−44,59 грн.
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