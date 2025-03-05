Котирування нафти прискорили зниження на побоюваннях з приводу надлишку пропозиції й невизначеності в зовнішньоторговельній політиці США. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Ціни на нафту прискорили падіння: Brent подешевшала до $70,22 за барель
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До 13:31 за Києвом травневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,82 (1,15%) до $70,22 за барель. Квітневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на біржі NYMEX на $1,1 (1,61%), до $67,16 за барель.
Brent завершила попередню сесію на мінімумі з листопада, WTI — на найнижчій позначці з грудня. У вівторок котирування Brent падали до внутрішньоденного мінімуму з вересня минулого року.
Країни ОПЕК+ підтвердили плани про поступове згортання добровільних обмежень видобутку нафти, які діяли раніше, і початок поступового його збільшення з квітня. Нарощування видобутку триватиме до вересня 2026 року.
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